Політолог: мажоритарники не бидло, і вже точно кращі за "тушок"

Якщо Партія регіонів маніпулюватиме на виборах – в Україні станеться революція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО під час круглого столу, присвяченого прийняттю нового закону про вибори народних депутатів.

На його переконання, перехід до змішаної виборчої системи матиме і негативні, і позитивні наслідки для української політичної системи.

Він прогнозує, що майбутній парламент сильно відрізнятиметься від нинішнього. “Ілюзія - що мажоритарники будуть бидлом, скотом, який будуть поганяти. Вони будуть менш керовані, ніж “тушки”, яких перекуповували і перекуповують”, - сказав, зокрема, В.ФЕСЕНКО і додав, що у наступному складі парламенту не буде стійкої стабільної більшості.

Політолог переконаний, що зараз ситуація в Україні нагадує 2004-й рік: країна знаходиться між виборами та революцією. “Моя порада на майбутнє “регіоналам” – якщо ви з цих виборів зробите ширму і маніпуляцію – то ці вибори можуть призвести до революції. Вони можуть стати каталізатором політичної кризи”, – підкреслив В.ФЕСЕНКО.

Експерт також зауважив, що скасування новим законом пункту “проти всіх” у виборчих бюлетенях може зашкодити Партії регіонів. “На Донбасі майже чверть – проти всіх. Ще 20% вагаються. На Західній Україні 7% - проти всіх. Майже чверть – вагаються”, – сказав В. ФЕСЕНКО і додав, що половина тих, хто проти всіх, не пішли б на вибори, навіть якби потрібний їм пункт залишився у бюлетенях.

“Зараз більшість цих людей не підуть на вибори. А в кращому випадку прийдуть і зіпсують бюлетень – проголосують “проти всіх”, просто іншим способом”, – додав він.

Як повідомляв УНІАН, ВР 17 листопада ухвалила в цілому Закон «Про вибори народних депутатів».

Ним передбачено, що вибори проводитимуться за змішаною системою – 225 депутатів обираються у загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій, а 225 – за мажоритарною системою.

Згідно з новим законом, крім запровадження змішаної системи виборів, заборони на участь у виборах передвиборчих блоків, скорочення терміну агітаційної роботи, підніметься і прохідний бар’єр для політичних партій – з 3 до 5%.