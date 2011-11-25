Кучма: у мене немає на Тимошенко ніякого зла, але...

Колишній Президент України Леонід КУЧМА вважає, що арешти лідерів опозиції не є політичними переслідуваннями.

Про це він заявив в інтерв`ю журналу Weekly.ua.

На його думку, перебування Юлії ТИМОШЕНКО за гратами є наслідком застарілого Кримінального кодексу і нереформованої судової системи.

«У мене немає підстав називати кримінальні справи і судові процеси проти представників попередньої влади політично-мотивованими. Інша справа, - чи відповідають сьогоднішнім реаліям багато статей Кримінального кодексу, які не змінювалися десятки років, і під які потрапили діяння відомих фігурантів? Потрібно говорити про якість нашої судової системи», - вважає Л.КУЧМА.

Він також зазначив, що було б несправедливо за недосконалість судової системи дорікати тільки нинішній владі: «А що зробили за п`ять років представники попередньої, «помаранчевої», влади для зміни того ж Кримінального кодексу або для реформування судової системи? Нічого. А сьогодні вони, будучи в опозиції, вимагають у пожежному порядку змінити або скасувати окремі статті, за якими звинувачуються їхні соратники».

Л.КУЧМА також вважає, що окремі політики, і особливо зарубіжні, які вимагають від Віктора ЯНУКОВИЧА негайно звільнити Ю.ТИМОШЕНКО, вчиняють неадекватно. «Я вже говорив, що у мене немає на Ю.ТИМОШЕНКО ніякого зла. Але уявіть, як би було витлумачено у Європі, якби Президент якимсь чином виконав ці вимоги. Як би це розцінили європейські політики і юристи? Напевно, перш за все, як підтвердження того, що в нашій країні немає незалежної судової системи. А після цього напрошується висновок: чи потрібна Європі така Україна?», - резюмував Л.КУЧМА.