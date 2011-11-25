Королевська чекає благословення від Тимошенко, щоб очолити УСДП

Правлячій верхівці справді вдалося зробити так, щоб «Схід і Захід булі разом» - на ґрунті обурення її діями.

Про це заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА під час ефіру на телеканалі «Симон» в Харкові.

За її словами, для української опозиції настав час випробувань, оскільки її лідер знаходиться за ґратами. «Необхідно відкинути убік депресивний настрій та популізм. Настав час для активних та рішучих дій сильних духом людей, які не бояться виступити проти безчинств нинішньої влади», – зазначила вона.

«Влада своїми «експериментами» над людьми домоглася однакової реакції на свої дії в усіх без винятку регіонах. Невдоволення діями можновладців переростає у розуміння необхідності захищати свої права. Правлячій верхівці справді вдалося зробити так, щоб «Схід і Захід були разом» – на ґрунті обурення її діями», – наголосила народний депутат.

Відповідаючи на запитання, яким чином вона балотуватиметься до Верховної Ради на найближчих парламентських виборах – у мажоритарному окрузі, за списками «Батьківщини» чи УСДП, Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила: «Я поки не розглядаю це питання. Сьогодні головне – звільнити лідера української опозиції Ю.ТИМОШЕНКО. Про те, яким чином я буду балотуватися в парламент, говорити поки зарано», – сказала народний депутат

Політик зазначила, що могла б очолити УСДП, що входить до БЮТ, якби її про це попросила лідер блоку. Але із зрозумілих причин обговорити це питання з Ю.ТИМОШЕНКО не виходить – суддя Родіон КІРЄЄВ відмовляє у можливості зустрічі з нею. «У будь-якому разі, останнє слово буде за з`їздами «Батьківщини» та УСДП – тільки вони уповноважені приймати такі рішення», – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.