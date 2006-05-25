Перше пленарне засідання Верховної Ради відкрив генерал

Відкрилось перше пленарне засідання Верховної Ради України п’ятого скликання. Голова підготовчої групи Іван Бокий доручив оголосити відкриття сесії найстаршому депутату Івану Герасимову, генералові армії, голові Ради організації ветеранів України.

Як повідомляв У НІАН, депутати планують обрати тимчасову президію ВР, а також лічильну комісію ВР.

Тимчасова президія працюватиме до обрання персонального складу комітетів ВР, тоді як лічильна комісія працюватиме протягом всієї каденції парламенту п’ятого скликання.

Також депутатам запропонують сьогодні затвердити постанову «Про порядок висвітлення роботи першої сесії Верховної Ради України», а також постанову про порядок денний першої сесії ВР. Проект першої постанови стосуватиметься періоду до формування персонального складу комітетів.

До порядку денного першої сесії пропонується включити 107 питань, з них 45 – законопроекти, повернуті з пропозиціями Президента України на доопрацювання парламенту.