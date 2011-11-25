Бютівець: коридорами лікарні Тимошенко тягали під руки два амбали

Народний депутат України від фракції «БЮТ-Батьківщина» Остап СЕМЕРАК дізнався зі своїх джерел подробиці обстеження екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО 23 листопада в Київській обласній лікарні №1.

Про це депутат написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ю.ТИМОШЕНКО привезли на огляд близько 6-ї години ранку до нового корпусу лікарні на вул. Пугачова. Лікарів попередили про це ще з вечора. Але решті всього персоналу нічого не повідомляли - очевидно, боялися розголосу", - повідомив О.СЕМЕРАК.

"А далі - жах! Юля зовсім не могла йти - ноги її не слухалися. Але коридорами лікарні її не везли на каталці, а тягнули під руки два амбали. А на голову їй накинули якийсь плащ чи рядно. Мабуть, ці кати боялися, щоб її не впізнали люди!", - обурений депутат.

"От так виглядала "турбота" пана ЯНУКОВИЧА про здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО, на якій він ще так цинічно попіарився. Йому мало було кинути її за грати, він продовжує насолоджуватися знущанням. Це патологічний садизм НКВС-ного чи фашистського зразка. Про це має знати весь цивілізований світ", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, яка без попередження приїхала до Лук’янівського СІЗО відвідати екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, назвала її стан дуже тяжким.

"Під час моїх відвідин СІЗО без попередження я також навідалася до Ю.ТИМОШЕНКО і ще до двох жінок у камері. Стан ТИМОШЕНКО дуже тяжкий, вона не могла піднятися з ліжка, коли спілкувалася зі мною. Вона потребує обстеження і лікування поза межами СІЗО. Крім того, я вважаю абсолютно неможливим проведення слідчих дій в камері СІЗО, це єдиний випадок за часів незалежності України", - наголосила омбудсман.

22 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО буде надано необхідну медичну допомогу в київських лікарнях.

23 листопада міністр охорони здоров`я Олександр АНІЩЕНКО заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО пройшла медичне обстеження в одній з київських медичних установ.

У прес-службі Державної пенітенціарної служби України повідомили, що того дня в одній з лікувальних установ Києва проведено інструментальне обстеження стану здоров`я Ю.ТМОШЕНКО. Зокрема, їй було зроблено магнітно-резонансну томографію, рентген, сонографію.

За результатами обстежень «в організмі екс-прем`єра не виявлено патологічних змін, які загрожують її життю», наголосили в пенітенціарній службі.

25 листопада захисник екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що їй досі не надали всіх результатів медичного обстеження, яке проводилося 23 листопада за межами СІЗО.