Губернатор Волині не проголосував через відсутність у списку виборців

Голова Волинської обласної державної адміністрації Володимир БОНДАР не мав змоги сьогодні проголосувати через відсутність у списку виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила координатор прес-клубу «Реформ» у Луцьку Богдана СТЕЛЬМАХ з посиланням на помічницю голови Волинської облдержадміністрації Валентину ЧЕРНИШ.

За словами Б.СТЕЛЬМАХ, цього тижня В.ЧЕРНИШ дізнавалася, чи є В.БОНДАР у списках виборців, і її запевнили, що він є.

Однак коли сьогодні губернатор Волині прийшов на дільницю, виявилося, що його прізвище відсутнє, сказала Б.СТЕЛЬМАХ.