Губернатор Волині не проголосував через відсутність у списку виборців
20:40, 26 березня 2006Політика
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Помічницю голови ОДА тиждень тому запевнили, що у списках Бондар є
Голова Волинської обласної державної адміністрації Володимир БОНДАР не мав змоги сьогодні проголосувати через відсутність у списку виборців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила координатор прес-клубу «Реформ» у Луцьку Богдана СТЕЛЬМАХ з посиланням на помічницю голови Волинської облдержадміністрації Валентину ЧЕРНИШ.
За словами Б.СТЕЛЬМАХ, цього тижня В.ЧЕРНИШ дізнавалася, чи є В.БОНДАР у списках виборців, і її запевнили, що він є.
Однак коли сьогодні губернатор Волині прийшов на дільницю, виявилося, що його прізвище відсутнє, сказала Б.СТЕЛЬМАХ.
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