Для Ющенка запланована поїздка Януковича у Биківню - ціла подія

20:31, 25 листопада 2011
Політика
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"Я думаю, що це про щось говорить"

Екс-Президент України Віктор ЮЩЕНКО назвав подією намір нинішнього глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА завтра взяти участь у церемоніях вшанування пам’яті жертв голодоморів і політичних репресій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам під час відкриття виставки проекту «Правда рятує од смерті», присвяченій трагедії, що сталася у Биківнянському лісі.

«Те, що завтра вперше Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ з’явиться біля Свічі Голодомору, вперше, я думаю, що це про щось говорить. Що завтра він буде у Биківні – це також про щось говорить. Для мене це подія», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Говорячи про виставку «Правда рятує од смерті», він наголосив, що головною ідеєю було провести вечір-реквієм, вечір-поминки, вечір пам’яті, присвячений кривавим роковинам трагедії. Він нагадав, що саме 75 років тому у Биківнянському лісі кати НКВС почали масово хоронити розстріляних українців. За словами В.ЮЩЕНКА, у Биківні розстрілювали і хоронили переважно діячі культури, духовенства, патріотів.

«Биківня – це символ, символ інших місць масових розстрілів», - сказав він.

За словами В.ЮЩЕНКА, йому болить, що мільйони людей досі не розуміють, навіщо треба зберігати пам’ять про репресії радянської влади.

«У мене душа болить, що нація, в якій 46 мільйонів, запитує, за що у нас півтора мільйона розстріляних у так звану «громадянську війну», за що 600 тис. українців виселено в так званий «період колективізації», за що загинуло 10 мільйонів українців під час Голодомору 1932-1933 року, а потім мільйони українців - під час політичних репресій», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами екс-Президента, йому б дуже хотілося, щоб українці знали відповіді на ці запитання так само, як він.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що українців розстрілювали за те, що вони хотіли жити у власній державі. «У кожній жертві Биківні чи Голодомору було покладено наше національне самовизначення», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що без розуміння, як важко жити без своєї держави, без своєї мови, церкви, культури, без демократії, нація не зможе розвиватись.

 

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