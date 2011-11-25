На Київщині пройшов фестиваль «Повір у себе - 2011»

На Київщині пройшов триденний обласний фестиваль творчості дітей та молоді з особливими потребами “Повір у себе - 2011”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської ОДА, фестиваль проходив під патронатом голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія ПРИСЯЖНЮКА.

Учасниками заходу стали близько 150 дітей та молоді люди з особливими потребами від 7 до 35 років – лауреати районних та міських фестивалів, які представляли усі регіони Київської області

Ознайомившись із творчими роботами учасників фестивалю, А.ПРИСЯЖНЮК пообіцяв у грудні організувати виставку-аукціон цих робіт та спільно з активними учасниками молодіжного руху області провести передноворічний бал.

«Дивлячись на ваші творчі роботи, художні номери, досягнення у навчанні, захоплюєшся майстерністю цих творінь. Ви демонструєте нам, здоровим та дорослим, гарний приклад сили духу та волі до повноцінного життя. І я вже дав доручення щодо організації передноворічної виставки-ярмарки робіт усієї нашої обласної молоді. Впевнений, що вона стане традиційною, де усі творчі люди зможуть не тільки показати свої доробки, але й познайомитись один з одним та обмінятися досвідом», - сказав губернатор.

В рамках фестивалю пройшли виставки творчих робіт образотворчого мистецтва, вишивки, в’язання; творчих майстерень різних видів мистецтв; концерти, конкурси, вікторини, колективні творчі ігри, пізнавально-розважальні програми.

За словами директора Київського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Наталі РУДЬКО, організатори фестивалю ставили перед собою завдання сприяти творчому, духовному, інтелектуальному розвитку та популяризації творчості дітей та молоді з особливими потребами, познайомити глядачів з різнобарвною палітрою творчості учасників фестивалю. З цією метою для роботи з дітьми та молоддю були залучені майстри різних видів мистецтв, тренери, психологи та інші спеціалісти.

Переможці фестивалю отримали нетбуки та грошові сертифікати.