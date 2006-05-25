Депутати ухвалили порядок денний першої сесії Верховної Ради

Загалом - 107 питань

Народні депутати ухвалили порядок денний першої сесії Верховної Ради України на період до формування персонального складу парламентських комітетів. Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 439 депутатів із 446, зареєстрованих у сесійній залі. До порядку денного першої сесії пропонується включити 107 питань, з них 45 – законопроекти, повернуті з пропозиціями Президента України на доопрацювання парламенту.

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