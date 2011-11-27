Влада і опозиція окремо вшановували жертв Голодомору

Сьогодні у Харкові відбулися заходи по вшануванню пам'яті жертв Голодоморів в Україні, які окремо були організовані владою та опозиційними силами краю.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з повідомленням сайту Харківської облдержадміністрації, церемонія вшанування пам'яті жертв Голодомору за участю офіційних осіб відбулася у міському парку Пам'яті. У ній взяли участь заступник губернатора Євген САВІН, перший заступник голови облради Олена ОЛЕШКО, заступник мера Харкова Світлана ГОРБУНОВА-РУБАН, генеральний консул Росії у Харкові Всеволод ФІЛІПП, представники громадських організацій, Українського реєстрового козацтва, курсанти, школярі та жителі області. Присутні поклали квіти до пам'ятних хрестів і вшанували пам'ять померлих хвилиною мовчання.

Як зазначив Є.САВІН, Голодомор 1932-1933 рр. - це трагедія українського народу, яку потрібно пам'ятати завжди. «Це велика скорбота нашого народу. Такі події не повинні йти ні з пам'яті, ні з душі жителів України», - сказав заступник голови облдержадміністрації.

У другій половині дня близько 400 представників молодіжних та громадських організацій Харківщини запалили свічки на площі Рози Люксембург. Величезний хрест із запалених лампад закликав харків'ян завжди пам'ятати про ту біду, яка спіткала нашу країну. У пам'ять про жертви голоду в Харкові відбулися панахиди, пам'ятні уроки в школах і вузах, «круглі столи» та конференції. Пам'ять загиблих вшановували покладанням квітів та хвилинами мовчання, повідомляє сайт ОДА.

Водночас, представники партій «Свобода», «Наша Україна», Народного руху України. Молодіжного національного конгресу та інших партій і громадських організацій Харківщини окремо провели ходу і мітинг біля пам’ятного Хреста жертвам голодоморів та політичних репресій, що в Молодіжному парку Харкова. О 13.00 тут відбулася панахида за участі духовенства Української автокефальної православної церкви.

Покладання квітів, горшків з пшеницею та запалення свічок представниками національно-демократичних сил також відбулося на Меморіальному комплексі жертвам Голодомору 1932-33 рр., що в передмісті Харкова. З настанням сутінків на центральній площі Харкова – майдані Свободи відбулося запалення символічного хреста пам'яті зі свічок.