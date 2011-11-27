Наливайченко: влада намагається провести зачистку медіаполя

Відключення телеканалів у Харкові є політичним, а не комерційним кроком.

Про це заявив лідер "Оновлення країни" Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО під час зустрічі з колективом опозиційного харківського телеканалу АТН, який вилучили з ефіру.

Він не виключив, що за таким самим сценарієм можуть відключити інші опозиційні телевізійні канали, і тоді свобода слова в Україні стане «технічно неможливою».

«Зараз влада намагається провести зачистку медіаполя, закриваючи ті телеканали, які говорять правду. Місцева влада у Харкові своїми діями доводить свою примітивну «майстерність» вирішувати справи – шляхом захоплення каналу припинити його трансляцію», - вважає В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Політик висловив переконання, що телеканал з’явиться в ефірі завдяки адекватним юридичним діям і міжнародному тиску.

«Ми підтримаємо протести колективу АТН проти незаконних дій місцевої влади. Щоб припинити цю антидемократичну практику, ми звернемося до міжнародних структур з приводу цієї кричущої ситуації, а наші юристи супроводжуватимуть справу», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, представники трьох харківських телеканалів АТН, "А/ТВК" та "Фора" заявили, що місцева влада Харкова проводить зачистку інформаційного простору шляхом відключення від ефіру незалежних телеканалів.

13 вересня АТН звернулася з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. У листі колектив каналу заявив, що влада Харкова знищує незалежні ЗМІ.

Як зазначається в листі, 22 липня 2011 року провайдер, який здійснював доставку телевізійного сигналу АТН на передавач, без пояснення причин в односторонньому порядку розірвав договір. 28 липня АТН подала документи в обласну СЕС на отримання санітарного паспорту для здійснення радіорелейної передачі сигналу, а вже 1 серпня в АТН прийшла перевірка міської СЕС на предмет наявності в АТН цього санітарного паспорта.

За результатами цієї перевірки головний санітарний лікар Харкова Ірина ЗУБКОВА винесла постанову про припинення роботи станції у зв’язку з відсутністю санітарного паспорта. Таким чином, телекомпанія позбавлена можливості мовити з 6 серпня. Крім того, зазначається в листі, «проблеми у АТН несподівано виникли» з харківськими провайдерами «Датагруп» і «Велтон. Телеком».

Стурбованість ситуацією висловила і Незалежна медіапрофспілка України, яка не виключила, що АТН «закрито через невдоволення цими засобами масової інформації з боку Геннадія КЕРНЕСА, оскільки він неодноразово публічно висловлював обурення критикою його діяльності у програмах телекомпаній».

У свою чергу Харківський міський голова Г.КЕРНЕС відкинув свою причетність до ситуації з припиненням мовлення АТН.

На початку жовтня прес-служба Президента України поінформувала, що на засіданні Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану дотримання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів заступник генерального прокурора Віктор ЗАНФІРОВ повідомив, що харківську телекомпанію АТН було відключено від ефіру через неврегульовані проблеми із санітарно-епідеміологічною службою Харкова.

16 листопада у Харкові відновив мовлення телеканал «Фора».