Європейські політики вимагають звільнити Тимошенко, поки не пізно

Лідера «Батьківщини», екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО необхідно негайно звільнити, поки не завдано ще більшої шкоди їй та позиції України у західному світі.

Про це заявив речник із зовнішньополітичних питань групи Європейських консерваторів та реформаторів, депутат Європейського парламенту Чарльз ТЕРНОК, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

Від імені групи ЄКР він привітав Ю.ТИМОШЕНКО із днем народження.

«Ми передаємо Юлії наші вітання з нагоди її дня народження та з нетерпінням очікуємо на можливість відсвяткувати її наступний день народження на волі», - сказав Ч.ТЕРНОК.

Він також висловив занепокоєння станом здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО та ставленням до неї.

Також з днем народження Ю.ТИМОШЕНКО привітав член Європейського парламенту, голова польської делегації ЄНП Яцек ЗАРЮШ-ВОЛЬСКІ.

«Я пам’ятаю Вас на Майдані Незалежності під час всієї Помаранчевої революції. Ви є одним із ключових співавторів цього руху свободи», - сказав він.

«Юліє, ми думаємо про Вас. Ми бажаємо Вам всього найкращого у Ваш день народження. Ми співчуваємо та симпатизуємо всім, хто піддається переслідуванням, та висловлюємо їм нашу солідарність. Ми не забудемо ні про Вашу долю, ні про демократичну Україну», - наголосив Я.ЗАРЮШ-ВОЛЬСКІ.

Також привітали Ю.ТИМОШЕНКО з днем народження Фонд Конрада Аденауера і Світовий конгрес українців.

Голова Фонду Аденауера Ганс-Герт ПЬОТТЕРІНГ у своєму вітанні запевнив Ю.ТИМОШЕНКО у своїй підтримці у важкі для неї часи.

«Звичайно, я хотів би передати Вам ці привітання за інших обставин. Хочу Вас запевнити, що Фонд Конрада Аденауера як партнер підтримує Вас і Вашу партію й у ці важкі часи», - наголосив Г.-Г.ПЬОТТЕРІНГ.

У свою чергу СКУ побажав Ю.ТИМОШЕКО якнайшвидшого одужання, звільнення з-за ґрат та сили, здоров’я і мужності для подальшого служіння справі українського народу та України.

«Світовий конгрес українців знає Вас як відомого українського політика, державного діяча і главу попереднього уряду україни та високо цінить Вашу працю в утвердженні незалежної України як демократичної, європейської держави, а також у зміцненні зв’язків зі світовим українством», - сказав президент СКУ Євген ЧОЛІЙ.

«Світовий конгрес українців запевняє Вас, що і надалі буде рішуче протистояти порушенням основ демократії та на міжнародному рівні відстоювати основні свободи і права людини в Україні», - додав Є.ЧОЛІЙ.