Єдина Росія «благословила» Путіна на президентство

Російська партія влади «Єдина Росія» висунула свого лідера, прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА кандидатом у Президенти на виборах 4 березня 2012 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення ухвалили сьогодні одностайно делегати з`їзду партії, який відбувається в московських «Лужниках».

«Шановні громадяни Росії, я дякую всім вам за підтримку, вдячний Дмитру Анатолійовичу МЕДВЕДЄВУ, з`їзду «Єдиної Росії» за висунення моєї кандидатури і пропозицію балотуватися на посаду Президента РФ і, звичайно, з вдячністю цю пропозицію приймаю», - сказав В.ПУТІН.

Він заявив, що за минуле десятиліття владі РФ вдалося створити основу для стабільного і стійкого розвитку країни.

«Наше завдання тепер побудувати на цьому фундаменті багату, сильну, благополучну Росію 21-го століття», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, завдання влади - забезпечити справедливість, а розвиток країни має відбуватися для людей, а не за рахунок людей.

У свою чергу Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, виступаючи на з`їзді, заявив, що В.ПУТІН - найпопулярніший, найдосвідченіший і найуспішніший політик сучасної Росії.

«Абсолютна більшість наших громадян довіряють йому і пов`язує з ним свої надії на майбутнє», - сказав він.

Участь в з`їзді взяли близько 11 тис. чоловік, роботу з`їзду висвітлювали більш як тисяча російських та іноземних журналістів.