Під СІЗО вже дві тисячі людей з квітами в руках

Прихильники екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО проводять під стінами Лук’янівського СІЗО в Києві акцію «Квітка для Юлі» на честь дня народження лідера партії «Батьківщина».

Як передає кореспондент УНІАН, наразі під стінами СІЗО зібралися понад 2 тис. громадян.

Більша частина з них тримають в руках квіти, аби привітати таким чином Ю.ТИМОШЕНКО.

Під стінами СІЗО також побудована сцена, з якої виступають українські співаки.

Очікується, що перед учасниками акції виступлять Олександр ПОНОМАРЬОВ, який вже прибув під СІЗО, Ніна МАТВІЄНКО, Тарас ЧУБАЙ та інші.

Крім членів партії «Батьківщина», привітати Ю.ТИМШОЕНКО також прийшли і члени Народного руху України, партії «За Україну!», партії «Реформи і порядок». Учасники акції тримають в руках партійні прапори.

Як повідомила журналістам дочка Ю.ТИМОШЕНКО Євгенія КАРР, сьогодні зранку у Володимирському соборі відбувся молебень за здоров’я її матері. Вона подякувала всім громадянам, які прийшли під стіни СІЗО, аби привітати Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою чергу прес-секретар Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА додала, що, за її інформацією, молебні за здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО проходяться сьогодні в усіх церквах, які належать до УПЦ Київського патріархату.

Рух по вулиці Дегтярівській, де, власне, і знаходиться СІЗО, був перекритий ще за декілька днів до мітингу. Згідно з поясненнями столичної влади, це пов’язано з ремонтними роботами.

Наразі великої кількості правоохоронців, які б перешкоджали чи просто знаходилися під стінами СІЗО, немає.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва в жовтні засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією в 2009 році.

Тим часом стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, яка з серпня знаходиться в СІЗО, останнім часом значно погіршився. Український омбудсман Ніна КАРПАЧОВА цього тижня закликала керівництво країни надати екс-прем`єру медичну допомогу за межами СІЗО, оскільки, за її словам, Ю.ТИМОШЕНКО вже не може вставати з ліжка. 23 листопада Ю.ТИМОШЕНКО обстежили в одній із київських лікарень. Медики не виявили змін у її організмі, які могли б загрожувати життю.