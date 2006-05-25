Обрано тимчасову президію ВР

По одному депутату від кожної фракції

Народні депутати затвердили склад Тимчасової президії Верховної Ради України. Як передає кореспондент УНІАН, від Партії регіонів до тимчасової президії увійшла Раїса БОГАТИРЬОВА, від БЮТ – Олександр ТУРЧИНОВ, від «Нашої України» Микола КАТЕРИНЧУК, від СПУ - Іван БОКИЙ, від КПУ - Адам МАРТИНЮК. “За” проголосувало 434 народні депутати із 446, зареєстрованих у залі. О.ТУРЧИНОВ, який представляв відповідний проект постанови, назвав це перше голосування новообраного парламенту історичною миттю.

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