Наливайченко вимагає зняти верхівку донецької міліції

Відповідальність за загибель шахтаря-інваліда Геннадія Конопльова при штурмі працівниками МВС та МНС наметового містечка чорнобильців у Донецьку лежить на правоохоронних органах та органах влади.

Про це заявив голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Загибель людини є прямим результатом того, що влада у спілкуванні з громадянами зробила ставку на незаконні силові методи – штурми, «беркут» і «автозаки», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На його думку, ця трагічна подія є наслідком антинародної політики уряду Миколи АЗАРОВА, який зухвало проігнорував неодноразові звернення чорнобильців, дітей війни та інших незахищених категорій громадян щодо забезпечення законних соціальних виплат.

«Наша Україна» висловлює свою повну солідарність з чорнобильцями та вимагає від влади виконати їхні законні вимоги», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Ми вимагаємо від генерального прокурора Віктора ПШОНКИ порушення кримінальної справи проти працівників міліції та МНС, через яких загинув Геннадій Конопльов. Ми вимагаємо звільнення начальників МВС в м. Донецьку та Донецькій області Юрія СЕДНЄВА та Віктора ДУБОВИКА, які дали наказ та керували діями міліції щодо знесення наметового містечка чорнобильців», - наголосив він.

«Ми вимагаємо звіту в парламенті голови уряду М.АЗАРОВА, міністра МВС Віталія ЗАХАРЧЕНКА та голови Донецької ОДА Андрія ШИШАЦЬКОГО щодо подій в Донецьку, які привели до загибелі людини, та щодо виконання законних вимог чорнобильців та інших пільгових категорій громадян, а також створення спеціальної комісії Верховної Ради з розслідування дій працівників МВС і МНС, які призвели до загибелі Геннадія Конопльова», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора, 27 листопада, в Донецьку працівники міліції і МНС без попередження демонтували намет, в якому з 15 листопада голодували чорнобильці.

Під час демонтажу помер 70-річний шахтар Г.Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни в місті Родинське, а також членом партії «Батьківщина».