У Верховній Раді сформовано п’ять фракцій

У Верховній Раді п’ятого скликання сформовано п’ять парламентських фракцій: Партії регіонів, блоку “Наша Україна”, Блоку Юлії Тимошенко, Соціалістичної партії України та Комуністичної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні головуючий на засіданні парламенту Іван БОКИЙ.

Зокрема, за його словами, зареєстровано: фракцію Партії регіонів, до якої увійшло 185 народних депутатів – голова фракції Віктор ЯНУКОВИЧ, уповноваженими представниками фракції обрано Раїсу БОГАТИРЬОВУ, Миколу АЗАРОВА, Володимира РИБАКА, Бориса КОЛЕСНИКОВА, Андрія КЛЮЄВА та інших;

Фракцію БЮТ (129 депутатів) - голова Юлія ТИМОШЕНКО, заступники - Олександр ТУРЧИНОВ, Василь ОНОПЕНКО і Микола ТОМЕНКО;

Фракцію блоку «Наша Україна» (80 народних депутатів) - голова фракції Роман БЕЗСМЕРТНИЙ;

Фракцію СПУ (33 народних депутатів) - голова Олександр МОРОЗ, заступники - Йосип ВІНСЬКИЙ, Василь ЦУШКО;

Фракцію комуністів (21) - голова Петро СИМОНЕНКО, заступник - Валентин МАТВЕЄВ.