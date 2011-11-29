До Києва їдуть 500 луганських ліквідаторів

У сьогоднішній акції протесту чорнобильців у Києві візьмуть участь близько 500 ліквідаторів аварії з Луганської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласній організації «Союз Чорнобиль України», вчора луганські ліквідатори виїхали до Києва.

Водночас чорнобильці продовжують акцію біля будівлі облдержадміністрації. У сквері як і раніше стоїть намет, в якому по черзі чергують учасники ліквідації аварії на ЧАЕС. Чергові повідомили, що завтра, 29 листопада, о 10.00 у сквері зберуться ліквідатори, щоб підтримати акцію в Києві й висловити свою думку щодо подій у Донецьку у зв`язку з ліквідацією наметового містечка.

У ході програми «Відверто з губернатором» на місцевому телебаченні голова ОДА Володимир ПРИСТЮК висловив думку, що Кабінет міністрів вирішить проблему чорнобильців протягом 1-2 тижнів. За його словами, влада продовжує проводити консультації з чорнобильцями.

«Вони розуміють, що їхня проблема загальнодержавна, й просять лише про одне – швидше вирішити її. Проблема, пов`язана з пенсіями, знаходиться в площині Кабміну. На жаль, робоча група працює дуже повільно. Я думаю, що протягом тижня-двох це питання буде вирішено», - підкреслив губернатор.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада в Луганську представники обласної організації «Союз Чорнобиль України» провели мітинг на захист своїх прав і встановили біля будівлі облдержадміністрації намет.