Змерзлих чорнобильців кілька годин допитували слідчі прокуратури

У Донецьку більш як 25 чорнобильців продовжують голодування у наметовому містечку біля будівлі обласного управління Пенсійного фонду.

Про це УНІАН повідомив член ініціативної групи голодуючих, голова донецької обласної організації інвалідів-чорнобильців «Чорнобиль Єдність» Микола ГОНЧАРОВ.

За його словами, минула ніч у наметовому містечку голодуючих пройшла спокійно, хіба що було дуже холодно, а голодуючі перебувають у неопалювальних наметах.

М.ГОНЧАРОВ також повідомив, що ввечері 28 листопада до голодуючих приходили слідчі прокуратури, які протягом кількох годин проводили опитування учасників акції, з`ясовували всі обставини знесення намету 27 листопада, під час якого помер учасник голодування, 70-річний Геннадій Конопльов.

М.ГОНЧАРОВ висловив обурення у зв`язку з тим, що правоохоронні органи приходять до голодуючих «чомусь тільки вночі», і скептично оцінив дії прокуратури, тому що ніхто з голодуючих не вірить, що це буде «повне і всебічне розслідування».

«Ми і раніше неодноразово зверталися до прокуратури з вимогою розслідувати порушення закону щодо чорнобильців, дітей війни, воїнів-афганців. І що? Від прокурора області ми дотепер не одержали жодної відповіді», - сказав М.ГОНЧАРОВ.

На запитання, чи виходили на зв`язок з учасниками акції протесту народні депутати Рінат АХМЕТОВ, Володимир РИБАК і Юхим ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ, яких чорнобильці просили про допомогу через ЗМІ, М.ГОНЧАРОВ відповів: «Ніхто до нас не приходив і не телефонував».