«Беркут» заблокував вхід до Маріїнського парку

З боку Верховної Ради

Бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» заблокували вхід до Маріїнського парку з боку Верховної Ради. Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці намагаються запобігти об’єднанню учасників акції протесту проти скасування пільг, які мітингують напроти Будинку уряду, з їхніми товаришами, які розташувалися у парку на пагорбі напроти Кабміну.

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