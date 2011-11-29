«Беркут» заблокував вхід до Маріїнського парку
10:09, 29 листопада 2011Політика
2741 0
З боку Верховної Ради
Бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» заблокували вхід до Маріїнського парку з боку Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці намагаються запобігти об’єднанню учасників акції протесту проти скасування пільг, які мітингують напроти Будинку уряду, з їхніми товаришами, які розташувалися у парку на пагорбі напроти Кабміну.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter