Біля Кабміну втратив свідомість чорнобилець

Під час сутички з міліцією під Кабінетом міністрів стало зле голові Харківського міського комітету ветеранів Чорнобиля Володимиру ПРОСКУРІНУ.

Як передає кореспондент УНІАН, йому було викликано швидку допомогу, але медики, оглянувши постраждалого, дійшли висновку, що він не потребує медичної допомоги.

Водночас, за словами народного депутата від «БЮТ-Батьківщини» Сергія ПАШИНСЬКОГО, В.ПРОСКУРІН лежить без свідомості, повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».