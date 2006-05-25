Депутати оголосити перерву до 7 червня
13:14, 25 травня 2006Політика
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"Блакитні" хочуть працювати, а "помаранчеві" творити коаліцію
У Верховній Раді України після завершення сьогоднішнього засідання буде оголошено перерву до 7 червня для проведення консультацій по створенню коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосувало 240 із 445 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
Як повідомив член Тимчасової президії ВР, соціаліст Іван БОКИЙ, сьогодні депутати розглянуть ще декілька питань, пов’язаних з висвітленням роботи парламенту тощо.
Сьогодні о 16.00 (після перерви) депутати розглянуть питання висвітлення роботи Верховної Ради, заслухають звіт підготовчої депутатської групи.
Як повідомляв УНІАН, про це перерву просили фракції «Наша Україна», БЮТ і СПУ для проведення консультацій щодо створення коаліції.
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