Депутати оголосити перерву до 7 червня

У Верховній Раді України після завершення сьогоднішнього засідання буде оголошено перерву до 7 червня для проведення консультацій по створенню коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосувало 240 із 445 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Як повідомив член Тимчасової президії ВР, соціаліст Іван БОКИЙ, сьогодні депутати розглянуть ще декілька питань, пов’язаних з висвітленням роботи парламенту тощо.

Сьогодні о 16.00 (після перерви) депутати розглянуть питання висвітлення роботи Верховної Ради, заслухають звіт підготовчої депутатської групи.

Як повідомляв УНІАН, про це перерву просили фракції «Наша Україна», БЮТ і СПУ для проведення консультацій щодо створення коаліції.