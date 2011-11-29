Наливайченко: ультиматуми «хто не з нами, той проти нас» – передчасні

Роботу Комітету опору диктатурі по формуванню єдиного виборчого списку опозиції треба розпочати із затвердження спільної політичної програми дій.

Про це заявив голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

На його думку, у такий спосіб опозиція має взяти реальну відповідальність перед людьми. «І саме люди, а не політики, скажуть, хто є альтернативою нинішній владі», - зауважив він.

«Поки цього не зроблено, ультимативні заяви «хто не з нами, той проти нас» – передчасні. Назвати себе справжньою опозицією – замало, і це добре розуміють люди. Треба сказати відверто: якщо «Фронт Змін» і БЮТ планують формувати об’єднаний список опозиції у той самий спосіб, як вони голосували за новий закон про вибори, то з цього нічого доброго не вийде», – підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, для реального об’єднання опозиційних сил і формування якісної альтернативи до нинішньої влади насамперед потрібно зробити такі кроки: виключити із фракції НУ-НС політичних депутатів-«тушок», сформувати спільну політичну програму дій у теперішньому і новому парламенті та зобов’язатися її дотримуватися, визначити конкретні механізми для захисту волевиявлення людей: координації роботи у виборчих комісіях, підготовки членів комісій та спостерігачів, визначити вимоги до узгоджених кандидатів від опозиції, визначити вибору узгодженого кандидата від опозиції з-поміж претендентів.

«Люди хочуть від виборів не заміни шила на мило, а приходу до влади політиків, які становитимуть альтернативу до теперішнього режиму – альтернативну моральну, програмну і професійну», – заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, лідер «Фронту Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявив: «Хто не з об`єднаною опозицією - той із ЯНУКОВИЧЕМ». За його словами, всі опозиційні сили, які реально бажають змінити владу, повинні приєднатися до робочої групи з формування єдиного списку кандидатів на мажоритарні округи від опозиції. «У нас є дуже чітка модель: з одного боку - Партія регіонів з її сателітами, з другого - об`єднана опозиція. Хто не з об`єднаною опозицією - той з ЯНУКОВИЧЕМ. Третього не дано», - підкреслив він.