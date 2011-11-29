Наливайченко: ультиматуми «хто не з нами, той проти нас» – передчасні
"Нічого доброго з того не вийде"
Роботу Комітету опору диктатурі по формуванню єдиного виборчого списку опозиції треба розпочати із затвердження спільної політичної програми дій.
Про це заявив голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії.
На його думку, у такий спосіб опозиція має взяти реальну відповідальність перед людьми. «І саме люди, а не політики, скажуть, хто є альтернативою нинішній владі», - зауважив він.
«Поки цього не зроблено, ультимативні заяви «хто не з нами, той проти нас» – передчасні. Назвати себе справжньою опозицією – замало, і це добре розуміють люди. Треба сказати відверто: якщо «Фронт Змін» і БЮТ планують формувати об’єднаний список опозиції у той самий спосіб, як вони голосували за новий закон про вибори, то з цього нічого доброго не вийде», – підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
За його словами, для реального об’єднання опозиційних сил і формування якісної альтернативи до нинішньої влади насамперед потрібно зробити такі кроки: виключити із фракції НУ-НС політичних депутатів-«тушок», сформувати спільну політичну програму дій у теперішньому і новому парламенті та зобов’язатися її дотримуватися, визначити конкретні механізми для захисту волевиявлення людей: координації роботи у виборчих комісіях, підготовки членів комісій та спостерігачів, визначити вимоги до узгоджених кандидатів від опозиції, визначити вибору узгодженого кандидата від опозиції з-поміж претендентів.
«Люди хочуть від виборів не заміни шила на мило, а приходу до влади політиків, які становитимуть альтернативу до теперішнього режиму – альтернативну моральну, програмну і професійну», – заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, лідер «Фронту Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявив: «Хто не з об`єднаною опозицією - той із ЯНУКОВИЧЕМ». За його словами, всі опозиційні сили, які реально бажають змінити владу, повинні приєднатися до робочої групи з формування єдиного списку кандидатів на мажоритарні округи від опозиції. «У нас є дуже чітка модель: з одного боку - Партія регіонів з її сателітами, з другого - об`єднана опозиція. Хто не з об`єднаною опозицією - той з ЯНУКОВИЧЕМ. Третього не дано», - підкреслив він.