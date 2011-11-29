Кличко розчарував чеську журналістку
Содомкова назвала його кандидатуру «спірною»
Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко розчарував журналістку чеського видання «Reflex». Про це повідомляє сайт Главком.
Кличко не з'явився на заплановане інтерв'ю, незважаючи на попередні домовленості, а його заступник по партії «УДАР» Віталій Ковальчук спростував новину, яка облетіла всі чеські ЗМІ, про те, що Кличко балотуватиметься в президенти України.
Про це в статті «Чи замінить боксер Кличко Юлію Тимошенко в стані опозиції?» пише журналіст видання «Reflex» Магдалена Содомкова.
Журналістка не приховує свого обурення: «Прес-секретар боксера Олена Доценко знала, що ми хочемо запитати, як Кличко збирається відправити в нокаут Януковича і якими він бачить свої шанси в президентських виборах. Й інформацію вона не спростувала», - підкреслила Содомкова.
Журналістка хотіла дізнатися всі подробиці, тому й прилетіла до Києва спеціально для зустріч із Кличком, який, за словами Ковальчука, «затримався в Берліні».
За словами журналістки, недавно світові і всі чеські ЗМІ заповнила новина: «Віталій Кличко заявив, що балотуватиметься в президенти України. Після зустрічі з олігархом Віктором Пінчуком він сказав, що висуватиме свою кандидатуру на пост мера Києва, а не відразу на пост глави держави».
«Іноді таке трапляється, - пише журналістка. - Коли кілька років тому польський «жовтий» журнал сильно прикрасив історію про пацієнта Яна Грзебського, який після 19 років коми прокинувся і зрозумів, що він живе при іншому режимі (історія, як із фільму Good bye, Lenin), в невелику польську лікарню приїхали знімальні групи навіть із Японії».
У результаті «Кличка ми не зустріли, його кандидатура, щонайменше, спірна», підкреслює автор матеріалу.