Кличко розчарував чеську журналістку

Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко розчарував журналістку чеського видання «Reflex». Про це повідомляє сайт Главком.

Кличко не з'явився на заплановане інтерв'ю, незважаючи на попередні домовленості, а його заступник по партії «УДАР» Віталій Ковальчук спростував новину, яка облетіла всі чеські ЗМІ, про те, що Кличко балотуватиметься в президенти України.

Про це в статті «Чи замінить боксер Кличко Юлію Тимошенко в стані опозиції?» пише журналіст видання «Reflex» Магдалена Содомкова.

Журналістка не приховує свого обурення: «Прес-секретар боксера Олена Доценко знала, що ми хочемо запитати, як Кличко збирається відправити в нокаут Януковича і якими він бачить свої шанси в президентських виборах. Й інформацію вона не спростувала», - підкреслила Содомкова.

Журналістка хотіла дізнатися всі подробиці, тому й прилетіла до Києва спеціально для зустріч із Кличком, який, за словами Ковальчука, «затримався в Берліні».

За словами журналістки, недавно світові і всі чеські ЗМІ заповнила новина: «Віталій Кличко заявив, що балотуватиметься в президенти України. Після зустрічі з олігархом Віктором Пінчуком він сказав, що висуватиме свою кандидатуру на пост мера Києва, а не відразу на пост глави держави».

«Іноді таке трапляється, - пише журналістка. - Коли кілька років тому польський «жовтий» журнал сильно прикрасив історію про пацієнта Яна Грзебського, який після 19 років коми прокинувся і зрозумів, що він живе при іншому режимі (історія, як із фільму Good bye, Lenin), в невелику польську лікарню приїхали знімальні групи навіть із Японії».

У результаті «Кличка ми не зустріли, його кандидатура, щонайменше, спірна», підкреслює автор матеріалу.