Тимошенко перевели в медичну частину СІЗО

Сьогодні екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО переведено до однієї з палат медико-санітарної частини Київського СІЗО для проходження призначеного курсу лікування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Як зазначається у повідомленні, "побутові умови в цій камері (в тому числі і температурний режим) відповідають європейському рівню, а також вимогам національного законодавства та міжнародним стандартам".

Водночас у ДПтС зазначають, що наразі стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО медперсоналом СІЗО визначається як такий, що не погіршився за останні декілька днів та відповідає перебігу наявного захворювання.

"В теперішній час вона проходить у повному обсязі призначений комісією МОЗ України курс лікування", - наголошується у повідомленні пенітенціарної служби.

Крім того у ДПтС зауважили, що сьогодні ж з 14.00 в одному із слідчих кабінетів на території медико-санітарної частини Київського СІЗО проводилась зустріч Ю.ТИМОШЕНКО зі її захисником Сергієм ВЛАСЕНКОМ, яка станом на 16.00 ще не була завершена.