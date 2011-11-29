Захисник Тимошенко стверджує, що їй дають лише знеболювальне

Захисник Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що екс-прем`єр-міністра перевели з камери до палати медико-санітарної частини Київського слідчого ізолятора в ніч на сьогодні.

Про це повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Сьогодні вночі Юлію ТИМОШЕНКО справді перевели до палати медичної частини слідчого ізолятора. Але, наскільки мені відомо, належного лікування вона не отримує. Лікарі СІЗО проводять лише знеболюючу терапію", – сказав С.ВЛАСЕНКО після відвідування Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні у СІЗО.

Він також повідомив, що сьогодні після третього звернення до керівництва Державної пенітенціарної служби Ю.ТИМОШЕНКО були передані результати її обстеження в Київській обласній клінічній лікарні. "Сьогодні Юлії Володимирівні були передані рентгенівські знімки", – уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура на початку квітня цього року порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

У жовтні за цією справою Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі.

З 5 серпня екс-міністр утримується у Київському (Лук’янівському) СІЗО.

Стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО останнім часом значно погіршився. Український омбудсман Ніна КАРПАЧОВА минулого тижня закликала керівництво країни надати екс-прем`єру медичну допомогу за межами СІЗО, оскільки, за її словам, Ю.ТИМОШЕНКО вже не може вставати з ліжка. 23 листопада Ю.ТИМОШЕНКО обстежили в одній із київських лікарень.

Учора, 28 листопада, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що доручив відповідним установам забезпечити обстеження, лікування та утримання Ю.ТИМОШЕНКО на належному, європейському, рівні.

Сьогодні С.ВЛАСЕНКО заявив про різке погіршення стану здоров`я екс-прем’єр-міністра.

"Стан здоров`я Юлії ТИМОШЕНКО різко погіршився, не зважаючи на заяви ЯНУКОВИЧА про те, що їй нібито було надано якусь медичну допомогу. У ТИМОШЕНКО з’явилися нові симптоми хвороби. В неї час від часу йде запаморочення, в неї йде кров з носу, в неї терпне ліва рука", - сказав захисник екс-прем`єра.