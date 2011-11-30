Мороз: протести чорнобильців можна ліквідувати тільки одним шляхом

Олександр МОРОЗ вважає, що безвідповідальна політика влади може призвести до сутичок в Україні, які “можуть закінчитись трагічно”.

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на запитання щодо акцій протесту чорнобильців, афганців та інших соціально незахищених верств населення.

За його словами, символічно, що такі акції проходять саме у Донецьку.

О.МОРОЗ наголосив, що має намір звернутися до Генеральної прокуратури з приводу необхідності порушення кримінальної справи “по факту невиконання законів та Конституції України посадовцями в України, зокрема, представниками Пенсійного фонду, які, посилаючись на якісь розпорядження, директиви, вказівки та інформацію щодо відсутності коштів у бюджеті, відмовляються виконувати судові рішення”.

За словами О.МОРОЗА, “порушено конституційний принцип розподілу функцій влади”, “конкретні чиновники, конкретні посадовці грубо порушують законодавство України, не виконуючи навіть судові рішення”.

“Якщо буде порушена кримінальна справа і буде розпочатий процес, то будуть названі винуватці цього системного порушення в Україні”, - переконаний він.

О.МОРОЗ вважає, що “ці акції можуть бути нейтралізовані” лише одним шляхом – “законним, юридичним”. Він нагадав, що у парламенті є провладна більшість, і якщо влада бачить, що сьогодні вона не здатна виконувати закони і судові рішення, то “вона повинна прийняти зміни до законодавства і ці пільги знімаються”.

За його словами, влада “прикривається постановами Кабміну, вказівками, орієнтацією для пенсійних фондів, примушуванням місцевих державних адміністрацій контролювати і судові органи і Пенсійний фонд”.

“Так ми далеко зайдемо. І якщо буде продовжувати ситуація розвиватися так, як сьогодні, коли позбавляють законних коштів конкретних людей, то це може обернутися будь-якими акціями протестними, які можуть закінчитися трагічно для України”, - заявив О.МОРОЗ і додав, що “сутички, протистояння користі для народу не приносили” ніколи.