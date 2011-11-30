Луценко: за вчорашнє святкування Дня прокуратури треба саджати Януковича

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що вчора в СІЗО його відвідали представники Ради Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на початку судового засідання, яке невдовзі було перенесено, в Печерському районному суді Києва.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, представники Ради Європи цікавились умовами його утриманням та наданням медичної допомоги, і дійшли висновку, що він утримується як політичний в’язень і йому не належним чином, як і іншим українським політв’язням, надається медична допомога.

Разом з тим з приводу вчорашнього святкування Дня прокуратури в Національній опері за участю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що В.ЯНУКОВИЧА так само треба притягувати до кримінальної відповідальності. «Я сиджу за святкування Дня міліції, тому треба витягувати по одному і саджати», - сказав він.

У свою чергу адвокат екс-міністра Ігор ФОМІН, коментуючи заяву Ю.ЛУЦЕНКА за результатами відвідування його представниками Ради Європи, зазначив, що вона матиме певну користь для захисту Ю.ЛУЦЕНКА, оскільки відповідна скарга на дії українських правоохоронних органів та правосуддя знаходиться на розгляді в Європейському суді з прав людини.

Що стосується другої заяви екс-глави МВС, то, як зазначив І.ФОМІН, якщо його підзахисний хоче мати логічне продовження з цього приводу, то йому треба відповідним чином документально її оформити.