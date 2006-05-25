Ющенко про глибоку корумпованість судів і правоохоронних органів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності ухвалення новим складом Верховної Ради України законів, що забезпечать проведення судової реформи і реформи органів правопорядку, які не лише гарантуватимуть, але й на практиці забезпечать права і свободи людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив у своєму виступі на відкритті першої сесії ВР п’ятого скликання, наголосивши, що український громадянин досі залишається незахищеним від беззаконня і свавілля на всіх рівнях.

“Глибока корумпованість судів і правоохоронних органів, на мій погляд, є критичною, глибинною загрозою національній безпеці України”, - заявив Президент.

Саме тому, наголосив він, парламент має прийняти закони, які забезпечать радикальну як судову реформу, так і реформу органів правопорядку.

Президент також наголосив на необхідності зупинити процес, “коли викривлене сприйняття судової незалежності переростає у суддівське свавілля, нерідко перетворюючись у явище судового деспотизму”.

Щодо правоохоронних органів В.ЮЩЕНКО, серед іншого, відзначив “новонабуті ними ознаки акціонерних товариств по задоволенню інтересів політичних чи політ-економічних груп, і як наслідок – ні часу, ні ресурсів, ні бажання на протидію корупції не залишається”. При цьому Президент назвав “тотальним” рівень корупції як явища у державі.

“Від парламенту і майбутнього уряду я очікую дієвої підтримки моїх законодавчих ініціатив щодо створення Національного бюро розслідувань, впровадження судової реформи, реформи органів правопорядку та протидії корупції”, - заявив Президент.