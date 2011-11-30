Шахрай збирав з бізнесменів гроші, видаючи себе за заступника міністра

Співробітниками карного розшуку Іллічівського міського УВС Одеської області затриманий 52-річний одесит за підозрою у скоєнні шахрайських дій стосовно фізичних і юридичних осіб.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю УМВС України в області, підозрюваний, представляючись високопосадовцем, зокрема, «заступником міністра транспорту України чи впливовим політичним діячем», брав у бізнесменів нібито під відсотки великі суми грошей.

«Він легко входив у довіру до бізнесменів і підприємців, він діяв за схемою кредитування: брав під відсоток великі суми грошей, перший час справно платив, а потім - відмовлявся повертати гроші», - йдеться у повідомленні.

Також, за даними міліції, зі свідчень потерпілих вимальовувалася звичайна схема шахрайства, спрямована на заволодіння майном. «До одного з бізнесменів він звернувся із пропозицією зайнятися спільною підприємницькою діяльністю», - зазначили в УМВС. Потім підозрюваний позичив у нього 18 тис. дол, пізніше «заволодів грошима його знайомих і відмовився повертати борги».

Крім того, використовуючи підроблені довідки про свої доходи, шахрай оформив три банківські кредити на загальну суму майже 300 тис. дол.

У Відділі зв`язків із громадськістю додали, що без уваги шахрая не залишилася і сфера працевлаштування. Розповідаючи майбутнім жертвам про великі зв`язки у вищих ешелонах влади, він пропонував їм свої послуги у призначенні зацікавлених осіб на керівні посади в різних держустановах. Зокрема, підозрюваний заволодів коштами жителя Одеси у сумі 18 тис. дол., які отримав нібито за сприяння йому у працевлаштуванні в один із морських портів.

Зараз стосовно затриманого порушені і розслідуються дві кримінальні справи, йому висунуті звинувачення у скоєнні злочинів, передбачених ст. 190 (шахрайство) і ст. 358 (підробка документів, печаток і штампів) Кримінального кодексу України.