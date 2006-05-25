Янукович назвав неадекватною оцінку Ющенком ситуації в Україні

Сьогоднішнє звернення Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Верховної Ради України переконує, що у керівництва держави «неадекватна оцінка ситуації в Україні», заявляє лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав журналістам, що «якщо ми стартові позиції будемо оцінювати такими позитивними оцінками, як це ми почули, то це буде неправда».

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що сьогодні в Україні склалась кризова ситуація як в економіці, так і в соціальній сфері. Він зазначив, що статистика свідчить про те, що «промисловість падає, економіка падає, зовнішньоторговельний баланс також падає».

На думку лідера Партії регіонів, у зв’язку з цим Верховна Рада України повинна працювати над вирішенням цих питань. За його словами, оголошувати перерву у роботі парламенту до 7 червня - «це занадто».

В.ЯНУКОВИЧ наголосив на тому, що сьогоднішнє голосування про перерву у роботі парламенту до 7 червня відбулося із порушенням регламенту Верховної Ради України. За його словами, дане питання не було внесено до порядку денного. Він зазначив, що Партія регіонів на вечірньому засіданні після засідання своєї фракції оголосить свою оцінку ситуації, яка склалася в парламенті.