Хто ”нагріється” на вільній торгівлі з ГУАМ

Зона вільної торгівлі між країнами ГУАМ здебільшого позитивно позначиться на українському агропромисловому комплексі і вітчизняній харчовій промисловості. Таку думку кореспонденту УНІАН висловили опитані експерти і аналітики ринку.

Зокрема, в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН директор консалтингового агентства «ААА» Сергій НАЛИВКА повідомив, що агентство не погоджується з деякими заявами про те, що створення зони вільної торгівлі негативно позначиться на українській харчовій промисловості. Не «думаю, що українське сільське господарство постраждає від дешевих мандаринів чи доброго якісного грузинського винограду», - заявив він, додавши, що навпаки, українська харчова промисловість одержить дешевшу сировину, наприклад, «мандариновий концентрат для соків або якісний виноград». Крім того, С.НАЛИВКА відзначив, що створення зони вільної торгівлі в рамках ГУАМ поліпшить товарообіг, і Україна підвищить свій експортний потенціал. Він відзначив, що вже зараз Грузія активно імпортує українське борошно та інші харчові продукти.

Директор Ліги виробників харчових продуктів Дмитро КУЗНЄЦОВ в розмові з кореспондентом УНІАН повідомив, що, на його думку, створення зони вільної торгівлі в рамках названих країн позитивно позначиться на українській харчовій промисловості і агросекторі, до того ж призведе до розвитку внутрішнього ринку. «Тут немає жорстокої конкуренції між країнами, швидше навпаки, країни, які ввійшли, вони одна одну доповнюють», - відзначив експерт.

Президент Асоціації «СОВАТ» В’ячеслав СОКЕРЧАК повідомив, що, на думку покупця, створення зони вільної торгівлі в рамках ГУАМ позитивне, оскільки на ринку збільшиться вибір продукції. Щодо виробників, то співрозмовник агентства УНІАН відзначив, що за умови, якщо вітчизняні виробники вироблятимуть якісну продукцію, вони зможуть конкурувати з аналогічною продукцією інших країн. «Якщо порівняно з якістю молдавських і грузинських вин, наші виробники випускатимуть якіснішу продукцію, нашим виробникам особливо нічого не загрожує», - наголосив фахівець.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що країни-учасниці ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова) створили зону вільної торгівлі.

За його словами, на самміті глав держав - учасниць «Організації за демократію і розвиток - ГУАМ» у Києві було фактично створено зону вільної торгівлі між Україною, Азербайджаном, Грузією і Молдовою, з приводу чого було підписано Протокол про реалізацію Положення про таку зону.

Разом з тим він відзначив, що це лише початок роботи, оскільки тепер уряди 4-х країн повинні вирішити конкретні питання, пов`язані з митним і тарифним врегулюванням, зокрема, на транспорті. Український Президент також висловив упевненість у тому, що ці завдання буде успішно виконано.