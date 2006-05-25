Ув’язнений вчинив самогубство відразу після медичного огляду

У Харківському слідчому ізоляторі ув`язнений вчинив самогубство.

Як передає «Оглядач», за офіційною інформацією Харківського управління виконання покарань, чоловік повісився 23 травня о 10 ранку.

Це відбулося в медсанчастині СІЗО. Чоловік вчинив самогубство відразу після огляду.

За даними УВП, кілька днів тому він був доставлений із району Харківської області, проходив у справі про наркотики, сам був наркоманом. Його помістили в медсанчастину, оскільки в нього був алкогольний психоз.

Під час суїциду в палаті знаходилися інші пацієнти. За словами працівників СІЗО, покінчити життя самогубством було його власним вибором.

На рахунку чоловіка це вже третя судимість.

Його тіло доставлено в морг. На місці події побували співробітники прокуратури.

Нагадаємо, 8 травня в Харківському СІЗО 21 ув`язнений, протестуючи проти «посилення режиму в святкові дні», порізав собі передпліччя лезами одноразових бритв.