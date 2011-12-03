Яценюк: на мітинг - до нас на Михайлівську, а по гроші - до них на Банкову

Влада боїться загальнонаціонального мітингу «Україна проти Януковича» на Михайлівській площі 3 грудня і намагається дискредитувати акцію. Для цього організовано низку провокацій у Києві та регіонах України, повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Фронт Змін".

За інформацією прес-служби, зокрема, сьогодні зранку в кількох студентських гуртожитках столиці з’явилося оголошення, в якому за участь у мітингу учням обіцяють заплатити по 130 гривень. Запис по телефону: 063-263-57-03.

Співробітники прес-служби партії зранку самі зателефонували на цей номер. Перший співрозмовник назвався Сашею, але згодом до розмови підключився Андрій. Вони повідомили, що збирають списки «студентів» на акцію і записали ім’я та прізвище, пообіцявши скинути подробиці СМС. При цьому провокатори «знизили» гонорар – повідомивши, що за участь в акції платять не 130, а 100 грн. Вони не змогли назвати точне місце проведення акції, не знали, чому вона присвячена, але сходу сказали, що проводить мітинг «Фронт Змін».

На брифінгу в Києві лідер «Фронту Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що це відверта провокація влади. «Єдине, що хочу підкреслити: ми запрошуємо всіх до участі у мітингу «Україна проти Януковича». Ми будемо чекати всіх на Михайлівській площі. Але за 130 гривнями треба йти або на Липську в офіс Партії регіонів, де виготовляли ці брудні листівки, або до Адміністрації Президента - там можна буде взяти гроші», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, «Фронт Змін» розпочав акцію «Україна без Януковича» 12 жовтня.

У ході акції активісти партії збирають підписи громадян під листівкою «Україна проти Януковича!».

У листівці зазначається: «Пане Президенте! Ви забрали мою роботу! Ви забрали мою зарплату! Ви забрали мою пенсію! Ви закрили нашу школу! Ви закрили наші лікарні! Ви забираєте в мене землі! Ви знищуєте демократію! Ви хочете забрати моє майбутнє! Я - громадянин України – не дам Вам це зробити! Я голосую проти Вас! Я проти ЯНУКОВИЧА!».

Листівки з підписами партія передасть Президенту.

3 грудня після мітингу на Михайлівській площі партія планує передати всі підписи до Адміністрації Президента.