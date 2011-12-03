Лукашенко тішиться, що віддав Газпрому трубу: мені війна з Росією не потрібна

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає, що з продажем «Білтрансгазу» Білорусь значно виграє, одержавши велику знижку на природний газ.

Як повідомляє прес-служба глави Республіки Білорусь, він сказав: «Що, мені молитися на цю іржаву трубу? Продавши 50% «Білтрансгазу», Білорусь значно суттєво здобуває, одержавши велику знижку на природний газ. Ця економія на рік може становити 2,5-3 мільярди доларів тільки на природному газі. Плюс 2,5 мільярда доларів вони нам переказали. Вважайте, наступного року – 5,5 мільярда доларів одразу. І це ж три роки, а потім – прив`язка до внутрішньої російської ціни. Тобто, ми на рівних конкуруватимемо в Російській Федерації з своїм товаром. Це велика підмога для нашої економіки», - наголосив О.ЛУКАШЕНКО.

Він вважає, що досягнутий результат під час дворічних переговорів – благо для білоруського народу.

«Білорусь, маючи 50% «Білтрансгазу» і не продаючи його Росії, мала б ціну на природний газ, як Німеччина. У нас природний газ наступного року досяг би 400-420 доларів за тисячу кубометрів. Ми домовилися, що буде на кордоні цей газ по 165 доларів за тисячу кубометрів. Тобто, наполовину впала ціна», - сказав білоруський президент.

Він повідомив, що росіяни давно вмовляли продати другу частину «Білтрансгазу». «Я їм постійно говорив: ми не проти продати 100% труби, але умови – щоб вона була завжди заповнена і щоб було прокачування через Бєларусь. Це надходження до країни за транзит, податки, а також зайнятість білоруських громадян», - наголосив О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, опоненти «який аргумент наводять? Мовляв, ЛУКАШЕНКО позбувся важеля тиску на Росію. Божевільні. Неначе ЛУКАШЕНКО вихопить із землі цю трубу і почне, розмахуючи, бігати по Росії, погрожувати Росії. Ну, це що, розумні люди? Я з Росією не збираюся воювати. От вони прийдуть – хай спробують, а мені війна з Росією не потрібна. Я хочу, аби країна була стабільною, спокійно розвивалася», - наголосив Президент Білорусі.

О.ЛУКАШЕНКО вважає, що якби Білорусь цього року мала таку ціну на природний газ і не було б вивозу значного обсягу валюти у зв`язку з придбанням населенням автомобілів, у країні не було б фінансових проблем.

«Ви дайте ще 5 мільярдів на рік валюти, і немає жодних проблем. Але наша економіка, суспільство не витримали такого навантаження. І що, я мав молитися на цю іржаву трубу, яка в землі лежить?», - сказав Президент Білорусі.

«Ну, от вони збудували одну трубу «Північного потоку», зараз другу збудують. Росія – супербагата країна, вона може подарувати нам цю трубу. Але що ти качати будеш по цій трубі? Природний газ – це навіть не нафта. Нафту ми можемо з Венесуели привезти, ще звідкись. Природний газ не привезеш», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада уряди Білорусі і Росії підписали угоду про порядок формування цін (тарифів) при постачанні природного газу до Білорусі і його транспортуванні газопроводами, розташованими на території республіки, угоду про умови купівлі-продажу акцій і подальшої діяльності ВАТ «Білтрансгаз». З урахуванням уже придбаних «Газпромом» у 2007-2010 роках 50% акцій «Білтрансгазу» «Газпром» стає власником 100% акцій «Білтрансгазу».