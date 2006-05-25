Генпрокуратура порушила справи проти службових осіб МОЗ

Генеральна прокуратура України у ході перевірки Міністерства охорони здоров’я виявила низку порушень при використанні бюджетних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу у Києві заступник генерального прокурора України Тетяна КОРНЯКОВА.

Так, за її словами, зокрема, два таких порушення відносяться до грудня 2004 року. Керівництво МОЗ наприкінці 2004 року, не маючи відповідних заявок від регіонів, вирішило закупити у комерційного підприємства лікарський засіб “Урокеназа” у рамках виконання бюджетної програми “Цукровий діабет” на суму 4,8 млн. грн.

За словами Т.КОРНЯКОВОЇ, цей засіб так і не був використаний при лікування хворих на діабет, а 19 квітня цього року Генпрокуратура порушила за цим фактом кримінальну справу.

Ще одну справу порушено за фактом закупівлі у грудні 2004 року 70 автомобілів “швидкої допомоги” на суму 30 млн. грн. “За ці гроші можна було купити 200 автомобілів. Ми також порушили кримінальну справу, вона зараз розслідується”, - сказала Т.КОРНЯКОВА.

Крім того, заступник генпрокурора повідомила про те, що тривалий час МОЗ вимагало від підприємців плату за проведення експертиз під час реєстрації дезінфекційних засобів та харчових добавок, внаслідок чого підприємцями надлишково сплачено 4 млн. грн., які службовими особами МОЗ використовувались на оренду автомобілів для керівництва, виплату премій у розмірі від 100% до 300% тощо.

За словами Т.КОРНЯКОВОЇ, після відповідного припису Генпрокуратури ці платні послуги були скасовані.