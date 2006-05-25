Пако Рабан приїхав до Києва не у справах моди

Цього разу візит всесвітньо відомого кутюр`є не має відношення до моди. Маестро приїхав, щоб представити свою виставку, яка відбудеться в межах святкування Дня Києва.

Невтомний винахідник і футурист, Рабан спочатку почав малювати. Освіту здобув за фахом архітектура, а вже потім зацікавився модою. Широко відомий у світі не лише своїми дизайнерськими талантами, а й схильністю до філософії та езотерики, Пако Рабан і в своїх картинах зосереджується на світоглядних питаннях.

Пако Рабан, художник, дизайнер:

- Мої картини, які ви побачите, представляють дуже особисту частину мене. Вони народилися не випадково. Це пошук відповіді на запитання, яке ставить перед собою весь світ: "Чому?" Чому світ, чому люди, чому наша цивілізація? Дуже багато "чому". І в цих картинах я спробував дати хоч трохи відповідь на ці запитання. Хоча за своїм талантом я зовсім не Матісс.

Побачити філософську графіку Пако Рабана всі охочі зможуть вже завтра у галереї Фонду сприяння розвитку мистецтв, що у Києві на Подолі. Вхід на виставку вільний.

5 канал