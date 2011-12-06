БЮТ проголосує за все, чого захоче влада, аби лише Тимошенко відпустили

Фракція «БЮТ-Батьківщина» готова голосувати разом з більшістю за непопулярні рішення у випадку, якщо в пакеті буде проголосовано законопроект, яким передбачається звільнення політичних в’язнів – екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Іван КИРИЛЕНКО на брифінгу.

Він зазначив, що фракція готова взяти політичну відповідальність за ухвалення непопулярних рішень. І.КИРИЛЕНКО не виключає можливості голосування фракції за бюджет на 2012 рік, за закон про ринок землі, а також за законопроект, який передбачається скасування соціальних пільг для ряду категорій населення, зокрема чорнобильців та афганців.

Він зазначив, що фракція БЮТ готова все це обговорювати, щоб у пакеті ухвалити рішення, які би дали змогу звільнити політичних в’язнів, зокрема Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКА.

І.КИРИЛЕНКО підкреслив, що фракція "БЮТ-Батьківщина" готова голосувати за непопулярні «болісні рішення в пакеті з врегулюванням політичної кризи».

Відповідаючи на запитання, чи готові депутати з "БЮТ-Батьківщини" підтримати бюджет та законопроект про ринок землі І.КИРИЛЕНКО сказав: «Ми готові розглянути все те, що для країни потрібно в цих умовах, коли весь світ іде на якісь заходи, ми готові взяти на себе спільну відповідальність».

«Ми готові розглянути бюджет, ми готові розглянути ринок землі. Ми подали вчора на 60 сторінках свої пропозиції – ринку землі бути, ринок землі треба врегулювати так як роблять зараз люди в усьому світі в умовах кризи», - підкреслив І.КИРИЛЕНКО.

При цьому він додав: «Ми за ринок земель. Підтримуємо, це непопулярно в суспільстві, це не сприймається, але ми готові навіть це, готові на непопулярний бюджет, ми готові працювати».

Кілька разів журналісти уточнювали, чи готова фракція піти на підтримання законопроекту 9127, де передбачається скасування пільг, зокрема для чорнобильців, афганців І.КИРИЛЕНКО чітко так і не відповів, весь час говорячи про те, що він на це запитання вже відповідав.

За його словами, зараз в Україні проходять реформи і фракція готова підтримати законопроекти, які сприятимуть їх здійсненню.

В той же час І.КИРИЛЕНКО сказав, що не будуть підтримувати «отих хотелок, за які ми з вами знаємо», тобто підтримувати все, «якщо це не буде Лівела чи ще щось подібне».

За його словами, що на даний час фракція "БЮТ-Батьківщина" не має відповіді на те, чи готова парламентська більшість йти на такі домовленості. Він зазначив, що фракція наполягає на рішенні всіх цих питань в пакеті вже сьогодні, оскільки 13 грудня відбудеться засідання Апеляційного суду у справі Ю.ТИМОШЕНКО.

Він також сказав, що з першого засідання «стало зрозуміло, що ніякого розгляду по суті, ніякого глибокого вивчення матеріалів, по яких апеляція написана, не буде».

І.КИРИЛЕНКО також повідомив, що здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, як і Ю.ЛУЦЕНКА та ряду інших політичних в’язнів є «вкрай тяжким, ми розуміємо чим це може закінчитися».

«Не хочеться ці слова говорити з цієї високої трибуни, озвучувати, бо як кажуть думка завжди матеріальна», - додав він.