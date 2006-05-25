Вечірнє засідання парламенту закрито

Сьогоднішнє вечірнє засідання Верховної Ради України п’ятого скликання закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, головуюча на засіданні член фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА зазначила, що усі питання порядку денного на сьогодні вичерпано.

Вона нагадала, що згідно з рішенням Верховної Ради України, наступне сесійне засідання відбудеться 7 червня.