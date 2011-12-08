Власенко: Тимошенко лежить у ліжку, прокурор і слідчий сидять поруч

У виїзному засіданні суду в справі екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у Лук’янівському СІЗО оголошено перерву на 30 хвилин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.

Він зауважив, що після того, як він зайшов сьогодні на територію СІЗО, його позбавили можливості користуватися документами і, враховуючи це, суддя прийняв рішення надати можливість взяти усі необхідні для роботи документи і пронести їх на територію СІЗО.

При цьому, за словами адвоката, прокурор протестував проти задоволення цього клопотання, мотивуючи це тим, що засідання суду проходить на території СІЗО.

С.ВЛАСЕНКО зауважив, що наступним клопотанням, яке буде заявлено захистом, буде клопотання про доступ преси на судове засідання.

«Я розумію, що результат ви всі розумієте, але оскільки засідання формально відкрите, ми не можемо не вимагати присутності преси», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, під час засідання відбувається «повний фарс: Ю.ТИМОШЕНКО лежить у ліжку, прокурор і слідчий сидять на кріслах поруч, які їм занесли сьогодні туди. О 7-й годині ранку поставили туди стіл, Ю.ТИМОШЕНКО розбудили о 6-й ранку, щоб підготуватися до цього дійства».

С.ВЛАСЕНКО сказав, що Ю.ТИМОШЕНКО «почуває себе дуже погано». «У неї дуже сильно болить спина, Ю.ТИМОШЕНКО зробили укол знеболювального, але на сьогоднішній день ніякої медичної допомоги зранку вона не отримувала».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у камері Лук’янівського СІЗО розпочалося виїзне засідання Шевченківського райсуду Києва щодо обрання Ю.ТИМОШЕНКО запобіжного заходу у справі ЄЕСУ.

Сторона захисту просила перенести судове засідання, але суд не надав йому такої можливості. «Ми просили перенести засідання хоча б на обід, але суддя Андрій ТРУБНІКОВ не взяв до уваги всі наші доводи», - сказав С.ВЛАСЕНКО.