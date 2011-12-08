У СБУ знизали плечима, мовляв, Тимошенко сама не схотіла їхати до суду

В СБУ не вбачають будь-яких процесуальних перешкод у тому, що судові дії з екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО відбуваються у СІЗО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив начальник Головного слідчого управління СБУ Іван ДЕРЕВ’ЯНКО.

«Що стосується слухання по суті клопотання про обрання міри запобіжного заходу, то я знаю про те, що існує відповідна довідка про відсутність заперечень лікарів про проведення з нею такої процесуальної дії, як розгляд питання про обрання міри запобіжного заходу. Так само, як і на сьогоднішній день відсутні заперечення лікарів стосовно можливості проведення слідчих дій із обвинуваченою», - зазначив І.ДЕРЕВ’ЯНКО.

Торкаючись наявності законних підстав для проведення відповідних дій у СІЗО з Ю.ТИМОШЕНКО, він сказав: «Мені також достеменно відомо про відмову ТИМОШЕНКО, щоб це питання розглядалося у Шевченківському суді, куди вона повинна була бути доставлена. У зв’язку, мабуть, із цим суд і прийняв таке рішення, оскільки подання слідчого повинно бути розглянуто і по ньому повинно бути винесено відповідне рішення. Мабуть, у зв’язку з цим і засідання проводиться у СІЗО. До речі, у Кримінально-процесуальному кодексі України ця процедура не заперечується, у зв’язку з чим я не бачу правових підстав говорити, що в даному випадку є порушення якихось вимог закону. Я вважаю, що такого порушення немає».