Захист Тимошенко оскаржить сьогоднішнє рішення суду

Захист екс-прем'єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО має намір оскаржити рішення Шевченківського районного суду Києва про обрання для Ю.ТИМОШЕНКО запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою у справі про діяльність корпорації "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО після виходу з Лук'янівського СІЗО, де проходило виїзне засідання суду.

"Протягом трьох днів ми можемо подати апеляцію. Вона буде подана", - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Також він повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО рішенням суду заарештовано на термін 2 місяці.