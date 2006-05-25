«Міттал Стіл Крівий Ріг» підніме працівникам зарплату заднім числом

Адміністрація «Міттал Стіл Крівий Ріг» і первинна організація профспілки трудящих металургійної і гірничовидобувної промисловості України дійшли спільної згоди з ключових питань у соціальній сфері, включаючи підвищення заробітної плати. Про це УНІАН сьогодні повідомили в прес-службі комбінату.

Як наголошується в повідомленні, досягнуті домовленості стали результатом конструктивних переговорів і розвитку співпраці між адміністрацією і профспілкою після приходу на підприємство компанії Mittal Steel. Сторони дійшли згоди збільшити зарплати для працівників «Міттал Стіл Кривий Ріг» в 2006 році.

Згідно з повідомленням, зарплата працівників «Міттал Стіл Кривий Ріг» зросте на 10% починаючи з січня 2006 року, а з червня 2006 року – ще на 5%. Це є додатковим кроком, спрямованим на збільшення середньомісячної зарплати в компанії. Таким чином, за рівнем зарплати «Міттал Стіл Кривий Ріг» вийде на одне з перших місць серед металургійних підприємств України.

З цього приводу генеральний директор «Міттал Стіл Кривий Ріг» Нарендра ЧОДЕРІ відзначив: “Наша угода з профспілкою гірників і металургів України – значний крок зі створення здорової атмосфери у виробничому колективі «Міттал Стіл Кривий Ріг», який сприятиме процвітанню і розвиткові підприємства. Ця угода відображає наше прагнення розвивати відносини з профспілками, а також наше розуміння відповідальності перед співробітниками і містом. Ми хочемо розвивати ці відносини надалі і зробити «Міттал Стіл Кривий Ріг» конкурентоспроможним у світі”.

У свою чергу Юрій БОБЧЕНКО, голова профспілкового комітету, наголосив: “Сьогодні ми зробили успішний крок із встановлення соціального партнерства з адміністрацією «Міттал Стіл Кривий Ріг» і сподіваємося вести конструктивний діалог надалі”.

З приводу недавніх заяв про невиконання «Міттал Стіл Кривий Ріг» своїх договірних зобов`язань Н.ЧОДЕРІ відзначив: “Ми маємо намір виконувати наші зобов`язання і вважаємо, що повністю виконуємо їх. Ми завжди прагнемо вирішувати всі питання шляхом переговорів і взаємного діалогу”.

Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. голова Фонду держмайна Валентина СЕМЕНЮК заявила, що під час перевірки виконання інвестзобов`язань Фонд зафіксував невиконання цих зобов`язань з боку нового власника МСКР. За її словами, власники підприємства не підвищили заробітну плату з урахуванням розміру прожиткового мінімуму, а також не виплатили працівникам 13-у зарплату за підсумками 2005 року.

15 травня в ефірі телеканалу НТН В.СЕМЕНЮК заявила, що, в разі невиконання умов договору купівлі-продажу 93,02% акцій ВАТ «Криворіжсталь» з боку Mittal Steel Germany Gmbh, контракт може бути розірваний у судовому порядку. Вона повідомила, що вже є 5 претендентів, які хотіли б придбати це підприємство і які можуть заплатити за нього більшу ціну, ніж та, за яку комбінат було продано раніше (тобто більш як 24,2 млрд. грн.).

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь». 28 жовтня Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу.

Новий власник «Криворіжсталі», за умовами конкурсу, зобов`язаний вжити ряд заходів з поліпшенню економічної і інноваційно-інвестиційної діяльності, а також соціальної сфери і природоохоронної діяльності комбінату.

«Міттал Стіл Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.