Тігіпко підрахував, 77% пільг отримують люди, аж ніяк не бідні

Лише 23% всіх соціальних пільг одержують малозабезпечені громадяни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі «Шустер Live» на Першому національному телеканалі повідомив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

«77% (пільг – УНІАН) одержують люди, яких до бідних віднести не можна. Чому? Бо у нас є пільги галузеві. Ми підтримуємо певні категорії людей, не вивчаючи, бідні вони чи багаті», - сказав він.

За словами С.ТІГІПКА, на сьогодні кількість людей, які одержують пільги в Україні, становить 21 млн. людей, зокрема 12 млн. мають право на безкоштовний проїзд у всіх видах міського і приміського транспорту, 6,9 млн. – користуються зниженою платою за житлово-комунальні послуги, 800 тисяч – мають пільги на придбання твердого палива.

«Для того, аби виконати все, що було прийняте у Верховній Раді, загалом нам треба 170 млрд. грн. Це на 2012 рік. А сам бюджет, його витратна частина, в 2012 році становить 428,5 млрд. грн.», - резюмував С.ТІГІПКО.