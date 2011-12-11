ЗМІ: Міноборони відремонтувало ракетний комплекс за добу і 24,5 млн

Згідно з актом прийому-передачі підприємство «Укроборонсервіс» відремонтувало для Міноборони зенітно-ракетний комплекс С-300 за один день. Ціна контракту склала 24,5 млн грн. Про це пише тижневик "Дзеркало тижня".

16 листопада 2010 командувач Повітряних сил генерал-полковник Сергій Онищенко підписав з держпідприємством «Укр­оборонсервіс» договір №70/10 (є в редакції) на ремонт і продовження терміну служби зенітно-ракетного комплексу С-300.

Акт прийому-передачі комплексу з чотирьох пускових установок і 48 ракет було підписано на наступний день, 17 листопада 2010 року.

В роботи повинні були входити перевірка комплексу та окремих його систем, розбирання, ремонт, заміна блоків, складання, знову перевірка, контроль військовими приймальниками, фіксація параметрів, оформлення документації.

Крім того договір № 70/10 з ряду позицій суперечить постановам Кабміну і наказам Міноборони.

«Укроборонсервіс» також виграв інший тендер Міноборони на ремонт ще одного комплексу С-300. Уцілому на проведення ремонтних робіт по двох комплексах С-300 витрачено понад 50 мільйонів гривень.