Жовтяк наполягає, що протистоїть не Ющенкові, а олігархам

Євген ЖОВТЯК, звільнений Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ з посади голови Київської облдержадміністрації, але відновлений в цій ролі судом, переконаний, що немає протистояння між ним та Президентом. “Є протистояння між мною та олігархами, які намагаються вирішити земельні питання на Київщині через моє усунення з посади” (ЖОВТЯК відомий як активний прихильник прозорого продажу землі, зокрема, в області він запровадив аукціонний продаж землі – УНІАН). Про це Є.ЖОВТЯК заявив в інтерв`ю УНІАН.

“Люди, які мені протистоять агресивно тиснуть на Президента, дезінформують його, спотворюючи реальний стан справ на Київщині. Тому я дуже сподіваюсь, що все-таки, не зважаючи на зайнятість Президента, зможу зустрітись з ним і донести йому об`єктивну інформацію. Я впевнений, що після цього діалогу все стане на свої місця, і ми разом з Віктором ЮЩЕНКОМ зможемо продовжувати боротися за виконання програми Президента “Десять кроків назустріч людям”. До речі, на Київщині, якою я керую, ця програма виконується послідовніше і краще, ніж в цілому по Україні під урядовим керівництвом Юрія ЄХАНУРОВА. Я вважаю себе членом команди Ющенка, і переконаний, що зможу багато зробити для його перемоги на президентських виборах 2009 року”, каже Є.ЖОВТЯК.

Як відомо, 27 квітня уряд, очолюваний Юрієм ЄХАНУРОВИМ, зробив подання Президентові про необхідність звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади за “погіршення окремих показників соціально-економічного розвитку області”. Є.ЖОВТЯК категорично не згодний з цим, наполягаючи на тому, що погіршення немає, більше того, очолювана ним Київська область динамічно розвивається, зокрема, за підсумками першого кварталу року за сукупністю економічних та соціальних показників вона вийшла на перше місце серед областей України. 24 травня Президент В.ЮЩЕНКО підписав Указ, яким звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади. 25 травня Києво- Святошинський райсуд на Київщині зупинив дію Указу за адміністративним позовом Є.ЖОВТЯКА.Це рішення принйто до розгляду позову судом.