“Однорукі бандити” не здаються”. Прес-конференція в УНІАН

УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Однорукі бандити” не здаються”. В роботі візьмуть участь - екс-заступник голови КМДА Микола Георгієвський, директор Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Костянтин Шендеровський, заступник голови Спілки українських молодіжних організацій Алла Міщенко та голова молодіжної громадської організації „Творче об’єднання „Медіа-Простір” Катерина Ковтанюк.

9 березня 2006 року Київська міська Рада ухвалила рішення „Про затвердження порядку розміщення закладів грального бізнесу у м. Києві. Київрада встановила, що заклади грального бізнесу, в тому числі гральні автомати з грошовим або майновим виграшем, не підлягають розміщенню: в жилих будинках; у дитячих, медичних, навчальних закладах; на зупинках громадського транспорту; на відстані менш, ніж 500 метрів до дитячих, медичних та навчальних закладів. До 9 червня підприємці мають винести автомати за межі метро та інших заборонених зон. Однак „однорукі бандити” не поступаються, тому Спілка українських молодіжних організацій підтримуючи Рішення Київради проти необмеженого встановлення ігрових автоматів вимагатиме від КМДА виконання цього Рішення та буде проводити громадський контроль за його реалізацією. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).