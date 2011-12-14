Московська Хартія журналістів закликає писати правду про події в Росії

Московська Хартія журналістів закликає колег не боятися говорити правду про події в Росії, що відбуваються після виборів до Державної думи 4 грудня.

Про це йдеться в заяві Хартії, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Ми звертаємося до всіх наших колег-журналістів, особливо ж – які працюють на телебаченні. Не бійтеся розповідати правду не тільки тоді, коли вам це дозволяють. Тим, що ви приховуєте правду, тим, що ви погоджуєтеся брехати і обмовляти за наказом, тим, що ви боїтеся, - ви з кожним днем збільшуєте небезпеку трагічного розгортання подій. Будьте чесними самі, захистіть правду і чесних людей, і чесні люди захистять вас», - сказано в заяві.

Зазначається, що сьогодні в Росії склалася тривожна і небезпечна ситуація. Очевидно, що частина суспільства відмовилася визнати підсумки виборів, що відбулися. Люди вважають, що вони були несправедливими, нечесними і невільними. У такі моменти роль засобів масової інформації є особливо відповідальною. Приховування правди про масштаби і справжні причини невдоволеності, брехня про реальні мотиви і вимоги людей провокує агресію, недовіру і неадекватність всіх сторін громадянського протистояння, йдеться в заяві.

У Московській Хартії журналістів наголошують, що суспільство, позбавлене правдивої інформації, буде обов'язково позбавлене в якийсь момент і фундаментальних свобод: свободи думки, свободи законного волевиявлення і висловлювання своїх політичних переваг.

«Цензура і тиск на засоби масової інформації, змушування до брехні цілих редакційних колективів і окремих журналістів, зухвале замовчування і спотворення інформації на телебаченні – все це закономірно спричинювалося впродовж останніх років до того, що сталося на цих виборах», - переконані заявники.

«Спочатку позбавляють голосу журналістів – потім відбирають голоси у всіх. Ніщо так не розбещує владу як брехня і можливість приховувати правду. В результаті у влади виникає відчуття – що брехня і лицемірство і є найнадійнішим, найефективнішим способом вирішення будь-яких проблем. Від лагодження водопроводу до проведення виборів», - говориться в заяві.

Заяву підписали більш як 20 російських журналістів і вона відкрита для підписання.

Московська Хартія журналістів була створена в лютому 1994 року.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня в РФ відбулися вибори до Держдуми. У нижню палату, згідно з інформацією ЦВК РФ, пройшли чотири партії - «Єдина Росія», ЛДПР, КПРФ і «Справедлива Росія».

Після виборів у багатьох містах Росії пройшли акції протесту проти фальсифікації результатів голосування, проте російські федеральні канали не висвітлювали цих подій. Виключенням став тільки багатотисячний мітинг, що пройшов в Москві 10 грудня.