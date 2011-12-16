Колесніченко: думку про ОУН-УПА треба формувати на підставі документів

Народний депутат України від Партії регіонів, співголова Міжнародного антифашистського фронту Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявляє про необхідність формувати думку про ОУН-УПА на підставі історичних документів.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН, де відбулася презентація перевидання дослідження «Гірка правда. Злочинність ОУН-УПА» канадського дослідника, емігранта українського походження Віктора Поліщука.

Як зазначив В.КОЛЕСНІЧЕНКО, у дослідженні на підставі тисяч практично невідомих в Україні джерел аналізуються обставини виникнення та діяльність ОУН і УПА, проблеми колабораціонізму і злочинів проти людства.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО наголосив, що ця книга канадського дослідника, який постраждав від радянської влади, спрямована не проти українців, поляків, німців чи євреїв, а проти злочинної ідеології нацизму та фашизму.

При цьому В.КОЛЕСНІЧЕНКО висловив переконання, що необхідно сформувати об`єктивну думку про трагічні події української історії, якими б гіркими вони не були. А одним з кращих прикладів ретельного вивчення та дослідження того, що відбувалося на Західній Україні в період Другої світової війни, є книга кандидата юридичних наук, доктора суспільних наук, історика, публіциста В.Поліщука, зазначив депутат.

За словами В.КОЛЕСНІЧЕНКА, запропонована для ознайомлення праця була видана у Канаді англійською мовою як результат багаторічних архівних наукових досліджень автора. Книга перевидавалася на польській мові. В Україні дане видання в силу політичних гонінь змогло побачити світ в 1995 році обмеженим тиражем 1000 примірників за рахунок особистих коштів автора, сказав депутат. Більше того, фактично весь тираж книги був знищений за політичними мотивами, заявив він.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО акцентував, що головну аудиторію книги, на думку автора, становлять ті мільйони українців, які ніколи не стикалися з діяльністю ОУН-УПА, але які часто чули "правду", спотворену пропагандистами різних політичних таборів.

За словами В.КОЛЕСНІЧЕНКА, В.Поліщук у своїй роботі використовував авторитетні джерела: документи, авторитетні видання, роботи самих ідеологів українського націоналізму, зміг подати дослідження в доступному широкому загалу публіцистичному стилі.

«Щиро закликаю читачів сформувати свою особисту думку не з чуток, а на підставі історичних фактів і досліджень, уникаючи політичних трактувань і маніпуляцій, під яким би «соусом» вони не подавалися» - резюмував В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

Книга перевидана Міжнародним антифашистським фронтом 10-тисячним накладом російською та українською мовою в зв`язку з високою затребуваністю і тим, що перше її видання 1995 року було фактично знищено. З електронною версією книги та переліком бібліотек, в яких можна отримати це видання, можна ознайомитися за посиланнями: http://www.antifashyst.org/?page_id=562, http://ru.org.ua/info/vk.html . Книга буде поширена безкоштовно серед бібліотек шкіл, ВНЗ, державних установ і наукових інститутів