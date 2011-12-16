Тігіпко не виключає, що його партія самостійно піде на вибори

Лідер партії «Сильна Україна», віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО не виключає самостійної участі його партії в парламентських виборах 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це про повідомив під час онлайн-конференції на своїй сторінці в Facebook, відповідаючи на питання щодо поточної ситуації з приєднанням «Сильної України» до Партії регіонів.

Він відзначив, що на сьогодні тривають консультації з питання об`єднання, а також оцінювання поточної ситуації в країні.

«Я планую, що другий етап відбудеться до кінця січня. За цей час ми повинні з Партією регіонів обговорити нинішню ситуацію і ті методи, якими ми маємо змінити ситуацію - без різких і жорстких дій ситуацію не виправити - дуже багато накопичилося проблем. Ці проблеми почали обвально додаватися. Я говорю про уповільнення реформ, про корупцію, про неповернення ПДВ, про нескінченні перевірки бізнесу. Це все вимагає вирішення саме зараз, тому що наступний рік - це рік парламентських виборів. І, не давши цих відповідей, йти на об`єднання дуже складно» - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він відзначив, що якщо не буде сформована спільна позиція з вирішення зазначених питань, «Сильна Україна» може самостійно брати участь в парламентських виборах.

«Якщо ми знайдемо відповіді за ці питання, впевнений, об`єднання буде. Якщо не знайдемо відповіді - впевнений, на з`їзді буде ухвалене рішення не входити в Партію регіонів і йти на вибори самостійно», - наголосив С.ТІГІПКО.